Tendenze nella strategia degli hedge fund

Perché gli investitori si stanno allontanando dagli hedge fund?

Durante il primo trimestre del 2020, il patrimonio degli hedge fund in gestione era sceso di 366 miliardi di dollari arrivando, per la prima volta dal terzo trimestre del 2016, sotto i 3.000 miliardi di dollari, un calo accelerato dal crollo del mercato azionario avvenuto nel marzo 2020 e conclusosi con perdite pari a 333 miliardi di dollari. Va anche sottolineato che durante questo periodo gli investitori hanno comunque ritirato 33 miliardi di dollari dai loro fondi hedge.

Sebbene sia normale che gli investitori ritirino il proprio denaro durante i periodi di incertezza economica, come successe infatti durante la crisi finanziaria del 2008, la fuoriuscita dagli hedge fund ha avuto inizio già prima del 2020. Infatti, secondo il Wall Street Journal, gli investitori hanno intensificato gli abbandoni nel corso degli ultimi dieci anni, tanto che molte società di gestione sono state praticamente costrette a chiudere i battenti.

Secondo il WSJ, il comportamento degli investitori è dovuto principalmente alla delusione per le scarse prestazioni dei fondi speculativi. Nel 2019, per esempio, l'indice azionario S&P 500 ha registrato un aumento del 30%, decisamente superiore al 17,2% realizzato in media dagli hedge fund.

Sarebbe tuttavia sbagliato pensare che gli hedge fund siano un prodotto in via d'estinzione. Infatti, i vecchi hedge fund, quelli cioè che continuano a seguire le strategie di successo dei decenni precedenti, faranno sicuramente fatica. Per contro, gli hedge fund innovativi, quelli che si adattano ai cambiamenti del mercato, seguiteranno a prosperare.

Gli hedge fund hanno cambiato le regole del gioco

Il mercato finanziario si è evoluto rapidamente negli ultimi due decenni e i manager intelligenti hanno saputo approfittare di questo cambiamento. Qui di seguito indichiamo alcune delle strategie che sono state utilizzate dai migliori hedge fund per stare al passo con i tempi e non perdere quindi i propri clienti.

Una svolta orientata alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance

Mentre le precedenti generazioni di investitori guardavano solo ai potenziali rendimenti offerti da un fondo speculativo, gli investitori di oggi si preoccupano anche di altri aspetti, in particolare delle questioni ambientali, sociali e di governance. Questo fenomeno ha dato origine a un settore chiamato ESG (Environmental, Social, Governance) che, pur essendo completamente nuovo nel mercato azionario, a partire dal 2020 è diventato uno dei fondi più performanti.

Infatti, i fondi d'investimento ESG hanno raggiunto un volume di 2.000 miliardi di dollari dopo aver segnato una crescita del 17% nel primo trimestre del 2021, grazie a un afflusso di 185,3 miliardi di dollari. Inoltre, i fondi ESG hanno superato i fondi non ESG crescendo del 4,6% quest'anno, rispetto all'1,1% dei fondi non ESG.

Di conseguenza, gli asset ESG non solo stanno ricevendo più attenzione da parte degli investitori, ma stanno anche ottenendo performance migliori. E non è difficile capire perché, considerando quanto sia diventato ormai prioritario a livello mondiale lottare contro l'inquinamento ambientale.

Adozione di criptovalute

In un primo tempo, molti gestori di hedge fund respingevano l'idea di investire nel settore delle criptovalute, perché lo consideravano un mercato altamente volatile, oltre che una bolla speculativa. Adesso, molti di loro stanno cambiando idea e la svolta più drastica è quella operata da JPMorgan Chase.

Se Jaimie Dimon, CEO di JPMorgan, nel 2017 definì Bitcoin una frode mettendo in guardia tutti i suoi trader dall'investire nella criptovaluta, ecco ora l'annuncio, fatto da CoinDesk il 26 aprile 2021, secondo il quale l'azienda offrirà ai suoi clienti un fondo Bitcoin gestito attivamente.

E JPMorgan non è certamente l'unica grande società di investimento ad aver cambiato atteggiamento, il che dimostra che gli hedge fund stanno accogliendo le criptovalute per soddisfare le richieste dei clienti, che sono alla ricerca di rendimenti migliori.

Abbandono dell'IA

Negli ultimi due decenni il trading algoritmico è stato un punto fermo per gli hedge fund, ma questa tendenza è attualmente in declino. Rennaissance Technologies, uno dei migliori fondi hedge quantitativi, ha visto la sua performance calare del 10,9% nel 2020, dopo aver a lungo surclassato i fondi hedge gestiti manualmente.

Inigo Fraser-Jenkins, capo della strategia quantitativa alla Bernstein, ha scritto un rapporto intitolato "Perché non sono più un quantitativo", in cui lamenta il fallimento dell'IA. Spiega anche che il modello di lavorare con i dati storici non funziona più nei mercati finanziari di oggi perché "le regole sono cambiate".

Che si tratti di investitori privati che si riuniscono su Reddit o di una crisi sanitaria globale senza precedenti, gli hedge fund si stanno rendendo conto che i modelli storici non funzionano più e che non ci si può fidare completamente dell'intelligenza artificiale. Naturalmente, con il passare del tempo l'IA si adatterà a questa nuova situazione, ma per ora gli hedge fund si affidano di più ai trader in carne e ossa.

Investimento controcorrente

Dei 1.514 hedge fund monitorati da Refinitiv Lipper, Hestia Capital Partners LP è stato uno dei migliori performer, avendo raggiunto il 224% nei primi tre mesi del 2021. La maggior parte di questa crescita può essere attribuita alle sue posizioni in GameStop, il suo investimento più importante. L'hedge fund possiede, infatti, 318.600 azioni della società.

Grazie alla loro forte capacità di influenzare il mercato, in passato gli hedge fund tendevano a ignorare l'opinione popolare. La vicenda di GameStop ha però trasformato il gioco e ha creato una nuova realtà in cui anche gli investitori al dettaglio possono riuscire ad influire sui prezzi delle azioni. Ed è con questo tipo di investimento controcorrente che Hestia ha ottenuto ottimi risultati. Nel 2020, infatti, Hestia ha realizzato un rendimento del 162%.

Hestia aveva, peraltro, acquistato azioni GameStop nel 2019 sotto la guida di Kurt Wolf, che però è stato costretto a lasciare il proprio posto nel consiglio di amministrazione dagli investitori di Hestia, che ritenevano che la posizione di GameStop fosse troppo rischiosa. Eppure, si tratta degli stessi investitori che sostengono comunque investimenti rischiosi, sebbene tradizionali, come i derivati di credito a trasferimento di rendimento.

Conclusione

Gli hedge fund sono costretti ad adattare le proprie politiche d'investimento, in modo da conquistare la fiducia di investitori sempre più esigenti riguardo agli strumenti in cui depositare il proprio denaro. L'adozione di criptovalute e l'investimento eco-responsabile sono i principali settori in cui i fondi stanno orientando le proprie strategie, una tendenza che sembra al momento piuttosto promettente.