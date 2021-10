I Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero sono intervenuti ieri, 16 giugno, poco dopo le 17, per un incidente stradale nel comune di Borgomanero lungo la S.P 156 all'altezza del km 4.

All’arrivo sul posto, il personale sanitario aveva già provveduto ad estricare la persona coinvolta per trasportarla all'Ospedale, pertanto la squadra si adoperava per la messa in sicurezza della vettura e dello scenario del sinistro.