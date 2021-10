Dal Nord Ovest – Schianto tra due auto, un ferito estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

Scontro violento tra due auto sulla Provinciale 19, nel comune di Stroppiana, intorno alle 16 di oggi, 17 giugno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l'estrazione dall'abitacolo di un ferito e la messa in sicurezza della zona, in collaborazione con il personale sanitario del 118. La persona è stata trasportata all'Ospedale di Vercelli. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.