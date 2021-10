Zubiena, acqua non potabile in alcune zone del paese

Attraverso una comunicazione del sindaco di Zubiena Davide Basso, è stato reso noto nei giorni scorsi che in alcune zone del paese sono state rilevate alcune “non conformità” nell’acqua erogata, (specificatamente dalle fontane di via Tealdi e di Piazza Quaglino) a seguito di un controllo da parte dell’ASL di Biella.

Si tratta per la precisione della presenza di coliformi in una misura che supera i parametri consentiti. Il sindaco ha ordinato quindi di usare (per scopi alimentari) solamente previa bollitura le acque erogate nelle vie Tealdi, Matteotti, Martiri della Libertà, Gramsci, Pietro Micca, Belvedere e Ivrea, in piazza Quaglino, nei casali Castellone e Montino, nelle cascine Bertolina, Romana, Piana e Campei.