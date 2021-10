Tragedia a Cossato. Un uomo di circa 25 anni ha perso la vita nella prima serata di giovedì 17 giugno, in via Mazzini, quando, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto di grossa cilindrata andando a impattare contro il marciapiede.

I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il giovane ma ogni tentativo è stato vano. Sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri di Cossato. Sul posto anche il sindaco Enrico Moggio. Seguiranno aggiornamenti.