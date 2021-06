Nella giornata di oggi, la rottura delle tubazioni che riforniscono il serbatoio dell’impianto di distribuzione dell’acqua potabile ha causato qualche inconveniente agli abitanti di Occhieppo Inferiore.

La distribuzione potrebbe -ancora in queste ore- subire alcune interruzioni su tutta la rete del comune di Occhieppo Inferiore. Da quanto emerge, i tecnici del Cordar si sono subito messi in azione per sistemare il problema il più presto possibile.