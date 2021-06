Cavaglià, imbrattati cartelli di educazione civica degli studenti. L'ira del sindaco: “Gesto incivile e irrispettoso”

La maleducazione non conosce (con)fine. Nei giorni scorsi, i bambini delle classi terze della Scuola Primaria di Cavaglià hanno realizzato alcuni cartelli, con consigli da seguire, quando si porta a passeggio il proprio cane (leggi qui). Lavori impeccabili e divertenti, tanto da ottenere molti apprezzamenti sui social, specialmente per il messaggio di sensibilizzazione volto al rispetto del bene comune. Peccato che qualcuno ha pensato bene di deturpare le realizzazioni degli studenti.

A denunciare il fatto il sindaco Mosè Brizi, insieme all'amministrazione comunale, sui canali social del Comune: “Che peccato! Oggi abbiamo capito che non si dà più ascolto nemmeno ai bambini, che, in quanto ad educazione civica, hanno molto da insegnarci. Facciamo tutti un attimo di riflessione: quando ci lamentiamo che il paese è sporco e vediamo intorno a noi cicche di sigarette, cartacce….è giusto pretendere che il tutto venga ripulito, ma sarebbe più giusto imparare a non sporcare e a mettere in evidenza il nostro essere cittadini responsabili, consapevoli che gli spazi pubblici sono di tutti e per questo vanno curati. Logico, è forse un concetto un po’ difficile da capire, da colui che è dotato di una tale imbecillità da arrivare a fare certi gesti, oltretutto anche nei confronti dei bambini. Ma noi tutti ci sentiamo di dire loro, rassicurandoli, che vi sono anche tante persone di buon senso che operano nel silenzio, al fine di rendere più civile ed efficiente una comunità. Certo spiace che pochi stolti tentino sempre di vanificare il lavoro dei più volenterosi. Grazie a chi ci ha segnalato questo gesto poco civile e irrispettoso e a tutti coloro che vorranno collaborare con l’ amministrazione comunale nel segnalarci ulteriori episodi di inciviltà”. Immancabili e prevedibili i commenti indignati degli utenti.