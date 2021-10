Biella, non ci sono cartelli per le misure anti-Covid: multato titolare di residence

Nell’ambito dei periodici servizi di prevenzione per il contenimento dell’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi gli operatori della Polizia della Squadra Amministrativa della Questura di Biella hanno contestato al proprietario di un residence del capoluogo una violazione amministrativa in relazione al mancato rispetto degli indirizzi operativi contenuti nelle linee guida per la riprese delle attività economiche e sociali.

In particolare, durante il controllo, è stato accertato che presso l’unità ricettiva non erano presenti le previste informazioni (come cartellonistica e segnaletica, sistemi audio-video), comprensibili anche per i clienti di altra nazionalità, concernenti le misure di prevenzione da Covid-19. La violazione prevede la sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.