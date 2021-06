Occhieppo Inferiore, al Cerino Zegna si preparano le “ricette più buone di sempre”

La Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, da aprile 2021, ha avviato un progetto che prevede la realizzazione, una volta al mese, di ricette regionali, suggerite da nostri ospiti che, provenendo dalla regione scelta, partecipano, con i disponibilissimi cuochi della ditta di ristorazione ELIOR, alla cottura del piatto stesso. Giovedì 17 giugno, come piatto del giorno, è servita la pappa col pomodoro, classica ricetta della regione toscana.

“Lucia, nostra ospite dal 2019, è nata il 30 giugno del 1933 a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, da mamma Mariana e papà Erminio. L a sua famiglia, ci racconta, è molto numerosa e “al femminile”, infatti sono 6 sorelle: oltre a lei, Emma, Idea, Rosa, Natalina ed Andreina. Imparare a cucinare, per lei, è stato quasi … scontato – spiegano dalla struttura - All’età di 9 anni, a causa della perdita del papà, durante la guerra, con la sorella più piccola viene mandata al collegio per bambini orfani. L’arrivo in Piemonte avviene all’età di 16 anni, quando in treno arriva a Vercelli, per lavorare in riseria. Infine a 23 anni entra in fabbrica, dove si occupa della lavorazione della seta per creare le rocche. In questo periodo conosce Vittorio, con cui si sposa nel settembre del ’58 e due anni dopo nasce Annarita. Purtroppo nel 1971 resta vedova e continua la sua vita con la figlia ed il suocero; la vita continua e la sua famiglia cresce, ora Lucia è nonna di due nipoti e bis-nonna di due nipotini. Finalmente, arrivata alla pensione, può riprendere a cucinare le ricette della sua terra d’origine, a lei care, per quei nipoti di cui è fiera. Ed ora la sfida è offrire a tutti gli ospiti ed il personale della Residenza Cerino Zegna, la possibilità di degustare una delle sue ricette”.