Joie De Vivre: La Diretta con Claudio Canessa di oggi 17 giugno

Amici di NewsBiella, eccoci giunti al terzo incontro con "Joie de Vivre”!

Il difficile momento che stiamo vivendo ci sta mettendo, chi più chi meno, a dura prova. Potrebbe essere venuta meno la fiducia nel futuro o, ancor peggio, in noi stessi. Sta venendo meno la voglia di sorridere, ed è per questo importante ritrovare armonia, equilibrio, gratitudine; possiamo farlo spostando la nostra attenzione dalla “mancanza” per coltivare la bellezza interiore quale antidoto all’ansia. Quella bellezza che nasce da dentro e ci veste di gioia, perché quando ci vestiamo di gioia, il nostro cuore è sempre elegante.

I temi della settimana sono proprio l’ansia e la gestione dell’ansia.

Partiamo da questa considerazione: l’ansia, come il più temibile dei fantasmi, quando inizi a conoscerla un po’ meglio, fa un po’ meno paura.



UN PASSO FONDAMENTALE NELLA GESTIONE DELL’ANSIA SARÀ QUINDI CONOSCERLA E RICONOSCERLA.



PROVIAMO A COMPRENDERNE LE POSSIBILI CAUSE

L'ansia può essere generata da emozioni che non riusciamo ad accettare ed elaborare, o che ci fanno paura, ed il moderno stile di vita con i suoi ritmi frenetici è, allo stesso modo, causa di stress e di stati d’ansia. Insicurezza e incertezza in egual misura sono tra i principali motivi di ansia e un passo fondamentale sarà proprio essere consapevoli che la vita è incertezza, e prima impareremo ad accettarla come incerta prima impareremo a gestire l’ansia.

Quando siamo in ansia per qualcosa, quindi, sapendo da dove nasce, non limitiamoci a percepirla, diventiamone consapevoli e scegliamo di rifiutarla provando ad interromperla.

Come prima cosa, possiamo definire l’ansia come una sensazione passeggera, questo ci aiuterà ad evitare di cadere nella trappola di avere ansia che causa dell’ansia. Il passo successivo sarà quello di gestirla quando arriva e oggi parleremo di alcune tecniche molto efficaci che potremo mettere in pratica.

Intanto... facciamo subito qualcosa di concreto quando l’ansia arriva.

UN PRIMO PASSO POTREBBE ESSERE RIDICOLIZZARLA!

E se provassimo a ridere della nostra ansia quando vieni a farci visita? "Il tiranno si sconfigge con la risata", no? Proviamo a ridere delle cause che la generano (se analizzate bene spesso sono meno temibili di quello che sembrano e soprattutto ingiustificate) e, perché no, ridere di noi stessi immaginandoci ansiosi!

Un’ottima cosa da fare, nei casi di ansia, è provare a concentrarci su ciò che vediamo vivendo però concretamente l'emozione che ci trasmette ad esempio una nuvola, una foglia, un bimbo che sorride. E questo è già diametralmente opposto a ciò che le persone in preda all'ansia solitamente fanno! E lo possiamo fare ovunque e in qualsiasi momento, ogni volta che l’ansia bussa al nostro cuore!

Esistono però delle tecniche specifiche per gestire l’ansia: la più efficace è sicuramente la respirazione diaframmatica (che sperimenteremo nella parte conclusiva del video dal trentesimo minuto). Per contro, l’ansia può comportare una respirazione alterata garantita essenzialmente dalla parte superiore del torace e ad una espirazione parziale. Respirare è sinonimo di "portare dentro" e quando intorno a noi c'è qualcosa di sgradevole la prima cosa che facciamo non è forse trattenere il respiro!?

La Respirazione diaframmatica induce un rilassamento a livello fisiologico spostando il nostro corpo da uno stato di allerta innescato dal sistema nervoso simpatico ad uno stato di quiete dato dal sistema nervoso parasimpatico che viene sollecitato proprio dalla respirazione profonda in particolare se si enfatizza la fase di espirazione.



Altrettanto efficace è il rilassamento muscolare progressivo, tecnica che trova la sua massima espressione se abbinata alla respirazione e alle visualizzazioni. Anche per il rilassamento è consigliata la posizione sdraiata supina, ma con le gambe all’occorrenza distese anziché piegate. Si tratterà di portare l'attenzione sui diversi distretti corporei e di rilassarli volontariamente ed in modo progressivo. Queste tecniche possono essere all'occorrenza praticate comodamente seduti e in tranquillità. Il risultato, in questo modo, è un tantino meno efficace ma, siccome andrebbero applicate nel momento del bisogno e non sempre, le condizioni ci permettono di sdraiarci a terra, potremo respirare e rilassarci anche su una comoda sedia: ne trarremo comunque giovamento e sollievo!





Non in ultimo le visualizzazioni: sono una tecnica efficace e altrettanto valida. Visualizzare stimoli ambientali rilassanti (ancora meglio cercarli fisicamente) renderà più efficace la respirazione e il rilassamento muscolare! La natura con i suoi colori (il verde e il blu in particolare per il loro effetto indotto di rilassamento), i suoi profumi e suoni è da sempre il tramite più bello per riconnetterci con la nostra anima!

Da Life Coach, sono queste le strategie che vi consiglio per la gestione dell’ansia, ma come Personal Trainer non posso fare a meno di ricordarvi che tutte le forme di movimento e di esercizio fisico contribuiscono in maniera determinante alla gestione dell’ansia, quindi muoversi, respirare e rilassarsi.

Sperimentiamo durante la settimana queste tecniche di rilassamento. La respirazione in particolare, se praticata per 5-10’ prima di dormire, induce il rilassamento, un buon riposo e pensieri belli prima del sonno, e addormentarsi con pensieri piacevoli e sereni significa risvegliarsi con pensieri altrettanto speciali.

Vi aspetto tra sette giorni con un tema sempre di attualità: la sicurezza in sé stessi e l’autostima!

Nel frattempo, se vi sentite in ansia, fate dei bei respiri profondi e.... cercate di sorridere!

Claudio Canessa

Claudio Canessa, Personal Trainer certificato CFT2 ISSA Italia, Life Coach certificato Wellness Walking, titolare presso la Palestra Piscina "Armonia in Equilibrio" di Vigliano Biellese.