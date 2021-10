Tutti in piedi a tifare Italia, a Vigliano grande entusiasmo per la vittoria contro la Svizzera

Cresce l'entusiasmo a Vigliano Biellese per la proiezione su maxischermo delle partite della Nazionale Italiana allenata dal ct Roberto Mancini. Giovani, famiglie, amministratori locali: tutti insieme in piazza Martiri Partigiani a tifare ed assistere i propri beniamini esultando alle reti vincenti di Locatelli (doppietta) e Immobile, nel rotondo 3-0 siglato alla Svizzera.

Tante le maglie azzurre sfoggiate per l'occasione nel secondo appuntamento sportivo di ViVigliano 2021, la rassegna estiva contrassegnata da concerti, cinema, spettacoli, danze, teatro e partite degli Europei. Stavolta la pioggia non ha rovinato i piani dell'organizzazione, come avvenuto nella gara d'esordio, per la felicità dei tifosi presenti.