Brianco, sit-in di Ambiente E’ Futuro al piazzale della Provincia

In vista della conferenza di servizi di ripresa dell’iter autorizzativo del centro raccolta amianto di Brianco, che si terrà in Provincia lunedì 21 giugno con la partecipazione di ASL, ARPA e Comune di Salussola, il comitato Salussola Ambiente E’ Futuro continua a far sentire il suo dissenso.

Il comitato ha infatti organizzato un sit-in per sabato 19 giugno, a partire dalle 10 presso la Piazza della Provincia di Biella, dove ci saranno interventi volti a sensibilizzare e far conoscere la problematica, e valutare gli impatti economici che questo progetto avrà per il territorio Biellese e Vercellese.

“E l’ultima occasione – annuncia Ambiente E’ Futuro - per chiedere che tutelino la nostra salute, il nostro territorio, la nostra economia”.

La manifestazione si terrà in forma statica nel rispetto delle misure anti Covid.