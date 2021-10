Biella, piazza Duomo pronta a trasformarsi in un grande teatro all’aperto: stasera c'è Barbero

A partire da questa settimana e fino al 30 luglio piazza Duomo si trasforma in un palco a cielo aperto con 13 speciali eventi in calendario. Il palco è già stato montato e, di volta in volta, a seconda della tipologia dell’evento verranno posizionate le poltroncine in platea che varieranno dalle 400 alle 1.000 circa.

Per questa attività ci sarà il supporto della Protezione civile che, oltre ad assicurare un afflusso ordinato, sarà garante del rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria. Si parte giovedì 17 giugno con l’evento dedicato a Dante e la presenza dello storico Alessandro Barbero, seguiranno alcuni spettacoli della stagione teatrale grazie al fondamentale supporto del Contato del Canavese, con importanti nomi come Angela Finocchiaro e Simone Montedoro. Ci saranno inoltre iniziative in preparazione della V Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa e la rassegna Musica in Piazza con le bande musicali del territorio. Ed ancora lo spettacolo di magia con Luca Bono e Andrea Fratellini, il nuovo show dei Legnanesi ‘Ridere’ e l’omaggio a Battisti e Mogol con il gruppo musicale Good Vibration Entertaiment.

Gli eventi termineranno il 30 luglio con lo spettacolo ‘Sogno o son desto’ che avrà come protagonista Massimo Ranieri. In questa estate Biellese saranno accolti due spettacoli previsti nel corso della stagione teatrale Cossato in Scena 2019/2020 interrotta bruscamente per i noti motivi, La casa di famiglia e il concerto con Massimo Ranieri. Se la cultura riparte, si ritrova la voglia di stare insieme per condividere momenti di svago emozionandoci tutti insieme e com’è avvenuto in passato, Biella e Cossato si dimostrano unite, dando significato all’espressione, “fare sinergia”, troppe volte priva di significato. Per noi questa espressione ha un grande valore, e l’idea di ripartire insieme dopo un periodo così buio ci sembra possa dare ancora più luce e splendore alle stelle che faranno da cornice a questa nuova avventura.

L’Assessore alla Cultura, Massimiliano Gaggino, sottolinea che: “Questa rassegna, nel cuore della città, è l’emblema di Biella Estate 2021 che desidera animare la città dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Un teatro sotto le stelle con tanti eventi che toccano ambiti diversi e con molti protagonisti della cultura nazionale e di quella locale. Questo spazio si unirà con un filo ideale con gli altri luoghi della cultura e della musica in città per rendere quest’estate veramente speciale. Ringrazio il Contato del Canavese, i miei collaboratori e la Protezione civile che garantirà efficienza e sicurezza per aver reso possibile questo sogno che si trasforma in realtà, perché con Biella Estate la cultura torna a respirare e lo fa in una cornice suggestiva e simbolica come piazza Duomo”.