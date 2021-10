La Biellese sogna la Serie D, il presidente Rossetto scrive ai tifosi: “Forza Biella”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Domenica a Trino vivremo un pomeriggio emozionante come non succedeva da molto tempo. Sul campo, i nostri ragazzi lotteranno con le unghie e con i denti per il risultato che sogniamo tutti. Daranno come sempre il meglio di sé con determinazione e lealtà, mai scorretti, mai indegni dei valori belli dello sport. Per questo siamo ancora più orgogliosi di loro.

Il mio desiderio é che questo accada anche sugli spalti, dove voi tifosi darete cuore e polmoni per sostenere i ragazzi in campo mettendoci quell'entusiasmo represso da tanti mesi di lontananza dai campi e da stagioni non brillanti. Siate gioiosi, rumorosi, coloriti e cantate a squarciagola per incitare la squadra fino all'ultimo, ma dimostrate che la Biellese é una grande società in campo e sugli spalti perché la nostra voglia fortissima di vincere non si trasforma mai in inaccettabile cattiveria. Lo sport biellese può dare un esempio anche in questo. FORZA BIELLA!”