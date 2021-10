Si accendono i motori in casa Rally & Co in vista del weekend

Discesa in forze il prossimo fine settimana al rally della Lana Storico per gli equipaggi portacolori della scuderia Rally & Co.Saranno ben 14 le auto che affronteranno il rally mentre altre 2 vetture saranno protagoniste della gara di regolarità sport.Su bmw M3 il duo estero composto dallo svizzero/francese Marc Valliccioni coadiuvato alle note da Marie josee Cardi proveniente dalla Corsica.

Presenti tutti i piloti e navigatori che partecipano al campionato italiano rally storici capitanati da Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla gialla porsche 911,Dino Vicario con Fausto Bondesan su Ford escort rs stessa vettura di Pg Porta navigato da Giuliano Santi. Bianco- Casazza al via su porsche 911 mentre Luca Delle coste e Franca Regis Milano saranno presenti con la consueta Fiat ritmo 75.Sulla Ford sierra cosworth 4x4 ex ufficiale di Franc Cunico sulle ps biellesi il preparatore /pilota Andrea Chiavenuto con alle note Cirillo punta ad un buon risultato così come il sempreverde Graziano Boetto su Opel kadett gsi affiancato in questa occasione da Alessandra Sommi. Su Ford sierra cosworth Luca Ferrero e Paolo Ferraris mentre al volante di una Fiat x1/9 ci saranno i valsesiani Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza ; iscritti su Opel Ascona Enzo Borini e Aldo Gentile mentre su Volkswagen golf gti ai nastri di partenza Marco Binati e Corrado Guelpa.

Sulla piccola Peugeot 205 rally al via Matteo Viola navigato da Delucia mentre il padre Paolo (Viola) con Andrea Pizzato gareggerà a bordo di una renault 5 GT turbo. Nella gara di regolarità sport su Ford sierra cosworth Enrico Candelone ed Alberto Garbaccio mentre Ottinetti padre e figlio partiranno a bordo della loro collaudata Opel kadett GTE.8 prove speciali (Ronco/Baltigati/Romanina) per circa 90 km saranno il teatro di battaglia del lana storico nel quale ogni pilota biellese, come sempre, tira fuori il massimo per ben figurare nella gara di casa.