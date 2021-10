Rieti sfrutta il fattore campo e pareggia la serie con Pallacanestro: 86-75

Edilnol Pallacanestro Biella torna in campo oltre venti giorni dopo il primo episodio della serie contro la Kienergia Rieti, vinto dai rossoblù 74-70. Al PalaSojourner di Rieti va in scena la seconda sfida di questa serie playout. Roster al completo per coach Iacopo Squarcina.

PRIMO QUARTO - L’Edilnol inizia la partita con un quintetto composto da Berdini, Carroll, Miaschi, Hawkins e Barbante. I primi due punti della sfida sono della squadra di casa con Nonkovic a cui risponde subito Hawkins dall’arco (2-3). Fase di studio della gara con le due squadre che trovano il canestro con buona continuità, in particolare Nonkovic è caldo e realizza la tripla del vantaggio laziale (7-5). Hawkins spende presto il secondo fallo personale e viene richiamato in panchina da Squarcina, al suo posto Vincini. Miaschi segna due canestri consecutivi che riportano Biella in parità. Rieti con Pepper e Sabatino prova a mantenere l’inerzia dalla sua parte, l’Edilnol rimane a contatto. Nell’ultimo minuto di gioco si sblocca Carroll con una conclusione da tre punti che riporta avanti i suoi. Un primo quarto interlocutorio che si conclude con il punteggio di 21-18 per la Kienergia Rieti.

SECONDO QUARTO - Si riparte con Laganà, Bertetti, Carroll, Pollone e Barbante sul parquet. Una tripla di Wilson regala il +6 a Rieti in avvio di quarto, ma Carroll risponde con la stessa moneta: 24-21. La formazione laziale trova il canestro con Wilson, Bertetti con un tiro dall’arco tiene i rossoblù in scia (28-24 al 12’). La Kienergia però sembra averne di più in questa fase del match e allunga con i canestri di Pepper e Tommasini, toccando il +9 e convincendo coach Squarcina a chiamare timeout (33-24). Al rientro in campo Barbante apre il fuoco dal perimetro, seguito da una tripla di Miaschi: 6-0 di parziale biellese e contro timeout chiamato da coach Rossi (33-30). Rieti resta avanti grazie ai canestri di Pepper, Biella però ha la capacità di non uscire dal match (37-35 al 19’). All’intervallo lungo il tabellone del PalaSojourner vede la Kienergia Rieti avanti 42-38.

TERZO QUARTO - Al rientro in campo dopo la pausa lunga coach Squarcina si affida allo stesso starting five che ha iniziato la partita, ad eccezione di D’Almeida che prende il posto di Barbante. Pepper prova a dare un’accelerata in questo avvio segnando il canestro del +6, ma Berdini con una tripla tiene a un solo possesso l’Edilnol (44-41). Ancora Pepper e Sanguinetti creano un parziale che riporta Rieti avanti di 8 punti. Piccoli e Wilson puniscono dall’arco, mentre l’Edilnol fatica a trovare soluzioni offensive vincenti: +12 Kienergia. Biella si sblocca con un canestro di Barbante e con due liberi di Pollone che riducono lo svantaggio a otto lunghezze, ma Pepper è on fire e realizza il canestro del nuovo +10 (57-47). Bertetti batte un colpo dalla lunga distanza, ma il solito Pepper risponde. Alla fine del terzo quarto Rieti guida sul 62-55.

ULTIMO QUARTO - Per iniziare l’ultima e decisiva frazione coach Squarcina si affida a Laganà, Bertetti, Carroll, Pollone e D’Almeida. Il quarto si apre con il canestro di De Laurentiis, ma due triple di Carroll e Bertetti riaprono il match (64-61). Sanguinetti realizza dalla lunga distanza tenendo Rieti avanti, l’Edilnol prova a restare in scia con i liberi di capitan Laganà. In questa fase del match è proprio il numero 9 di Pallacanestro Biella che prova a mantenere i suoi a contatto, ma la Kienergia mantiene un margine considerevole (79-68 al 36’). La tripla di Wilson a tre minuti dalla fine è il canestro della staffa: al PalaSojourner termina 86-75. Una partita che ha visto Rieti condurre dal primo quarto.

L’Edilnol ha provato a restare a contatto sfruttando i suoi punti di forza, ma nella ripresa la formazione laziale ha dimostrato la giusta solidità per riportare la serie in parità, una serie che ora si sposta al Biella Forum per Gara-3, in programma venerdì 18 giugno alle ore 20.30. La prevendita per questo match continua presso il parcheggio della Tribuna Gialla del Biella Forum nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 dalle 17.00 alle 19.00, mentre venerdì 18 giugno la vendita sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00. Tutte le info sul sito di Pallacanestro Biella.

Kienergia Rieti-Edilnol Pallacanestro Biella 86-75

Parziali: 21-18, 42-38, 62-55

Kienergia Rieti: Sanguinetti 12, Sabatino 3, De Laurentiis 11, Wilson 20, Pepper 24, Piccoli 5, Nonkovic 5, Frizzarin, Marcetic, Tommasini 6, Buccini ne. All.: Rossi

Edilnol Pallacanestro Biella: Berdini 4, Carroll 11, Miaschi 7, Hawkins 7, Barbante 7, Laganà 12, Bertetti 10, Pollone 6, Vincini 2, D’Almeida 6, Moretti 3. All.: Squarcina

Terna arbitrale: Radaelli, Foti, Bartolomeo.