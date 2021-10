Golf Club Cavaglià, Stesina e Schellino vincitori: ecco il programma settimanale

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Birdie-open.com (18 buche Stableford, 3 categorie), un circuito inedito per l’Italia che si disputa da anni con successo in Austria, Germania e Svizzera e che porterà i migliori usciti tramite un ranking nazionale alla finale che si disputerà il 6 Novembre nel prestigioso Verdura Golf Resort in Sicilia.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 32, 1° Netto Maurizio Prina Cavaglià 37, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 35. 2a categoria: 1° Netto Stefano Benzi Asolo 40, 2° Netto Gianni Massaglia Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 39, 2° Netto Roberto Dutto Cavaglià 39. 1° Ladies Donatella Villa Cavaglià 36. 1° Seniores Roberto Fere Cavaglià 36. Nearest maschile buca 6 Claudio Fabbris m. 3,72. Nearest femminile buca 9 Raffaella Casalino m. 5,75.

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il classico Trofeo Monterosa (18 buche Stableford, 2 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Schellino Cavaglià punti 33, 1° Netto Ferdinando Filippone Cavaglià 34, 2° Netto Antonio Nunziata Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Vera Zambelli Cavaglià 42, 2° Netto Green Club 41, 3° Netto Alessandro Caffi Cavaglià 41. 1° Ladies Gianna Doati Cavaglià 37. 1° Juniores Anita Marrone Margherita 32.

Gli eventi agonistici al Gc Cavaglià questa settimana inizieranno mercoledì 16 con la prima tappa dell'Apericup 2021 nuovo appuntamento infrasettimanale che si svolgerà tra giugno e luglio. La gara si disputerà su 9 buche (Stableford - categoria unica) e partenze tra le 17/18, a seguire alle 20 circa aperitivo e premiazione. Sabato farà tappa uno dei circuiti più ambiti della penisola, la Golf Italiano Cup (18 buche Stableford) che qualificherà direttamente 6 giocatori alla finale nazionale all'Acaya Golf Resort & SPA. Durante l'evento inoltre è prevista la degustazione vini. Domenica c'è in programma “Golf Samba Ricordando Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal) gara a squadre dedicata a Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso due anni orsono. Info ed iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it