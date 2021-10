Argento per Ippon 2 alla Coppa Italia FIJLKAM

Lo scorso weekend al Lido di Ostia, la Federazione FIJLKAM ha organizzato, in modo impeccabile ed in piena sicurezza, la Coppa Italia Under 16 di Karate a cui hanno partecipato i migliori atleti Italiani in vista dei prossimi Campionati Europei previsti per il mese di agosto.

L'ASD Ippon 2 ha schierato Cristina De Rosso nella categoria -54 kg con 50 atlete iscritte e Giulio Giacobbe nella categoria – 52 kg. Risultato di rilievo per Cristina De Rosso, allenata dal Maestro Feggi, che ha conquistato la Medaglia d'Argento dimostrando capacità e tecnica.

La giovane atleta torinese infatti ha superato 5 intensi combattimenti subendo un solo punto in finale e ha tenuto testa con grinta e determinazione alla sua rivale calabrese, ex Campionessa Italiana. Buona anche la prova di Giacobbe anche se si è fermato nei turni preliminari. Altri due atleti della società biellese si stanno allenando per partecipare, nel prossimo fine settimana, alla stessa manifestazione riservata agli Under 18.