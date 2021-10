Stellantis, Pichetto: “Soddisfatto per conferma investimenti in Italia”

“E' positivo che Stellantis abbia confermato il ruolo chiave dell'Italia, un piano di investimenti di 5 miliardi e la sfida della leadership nel mercato automobilistico attraverso le opportunità della transizione energetica”. Lo afferma il viceministro allo Sviluppo Economico Giliberto Pichetto al termine dell'incontro con Stellantis e sindacati, che è avvenuto al Mise.

Nel corso del confronto che si è svolto in un clima positivo, è stato inoltre sottolineato come la presenza della Gigafactory in Italia sia un aspetto fondamentale per il governo, anche se non è stato oggetto del confronto il luogo di insediamento dello stabilimento per la produzione delle batterie. “L'incontro odierno – spiega Pichetto - è una tappa importante del percorso avviato per il futuro del comparto automotive, al fine di supportare la transizione industriale verso una produzione ecologica, garantendo al contempo gli investimenti e i livelli occupazionali”.