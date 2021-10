Torna a Biella Camminando con la Croce Rossa

A grande richiesta da martedì 22 giugno ritorna Camminando con la CRI, l’iniziativa promossa dal Comitato di Croce Rossa di Biella e giunta ormai alla sua sesta edizione.

Il ritrovo sarà tutti i martedì alle 18:15 presso il piazzale della Provincia, con partenza alle 18:30 per una tranquilla camminata di circa un’ora; come gli altri anni non serve prenotarsi e si consigliano scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo così come una scorta d’acqua, senza dimenticarsi della mascherina (obbligatoria alla partenza).

“Camminando con la CRI” è aperta a tutta la popolazione biellese che abbia voglia di passare un momento piacevole fuori casa in compagnia dei nostri Volontari, facendo movimento e conoscendo anche persone nuove. Per eventuali informazioni contattare Giuseppe al 347.8832894.