A Vigliano l'anteprima del Reload 2021, concerto della Treves Blues Band

Reload Sound Festival è nato a Vigliano e con quel comune c’è sempre stato un rapporto di collaborazione molto positivo. È anche per questa ragione che quest’anno andrà in scena un’anteprima di Reload Sound Festival proprio nell’ambito della manifestazione ViVigliano, in piazza Martiri Partigiani.

Sabato 10 luglio sarà quindi la Treves Blues Band a inaugurare formalmente l’estate musicale biellese targata Reload. Fabio Treves, il Puma di Lambrate, amatissimo nel nostro territorio, è considerato il padre del Blues in Italia. Con la sua armonica e i suoi baffoni inconfondibili, ha dedicato l'intera esistenza al blues, diventando uno dei personaggi italiani più rappresentativi e significativi di questo genere musicale. Con lui sul palco, insieme al bassista Gab Dellepiane, gli insostituibili compagni d’avventure biellesi, Alex Gariazzo alla chitarra e Max Serra alla batteria. La manifestazione ViVigliano è composta di 30 giorni di eventi, tra musica, teatro, danza e le partite dell’Italia agli Europei.

Commenta il direttore artistico del Reload, Eddy Romano: «Treves è un’istituzione e per noi il suo concerto rappresenta un modo di scaldare i motori con il blues, per arrivare carichi ai quattro giorni di Reload a Biella. È inoltre un’occasione importante per rimarcare il legame del festival con tutto il territorio e con il luogo dove ha mosso i suoi primi passi».