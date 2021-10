A San Giovanni d'Andorno rinviata l'inaugurazione di "Radici"

Prevenzione e sicurezza al primo posto: è stata questa la decisione della Locanda del Santuario di San Giovanni di Andorno dopo aver ricevuto ieri sera la notizia di una positività al Covid19 all'interno del proprio staff. Nonostante la festa del patrono che si terrà nel fine settimana, nonostante l'inaugurazione di "Radici" nuovo progetto di promozione del territorio, prevista per domenica 20, i titolari della Locanda hanno deciso di auto-sospendere le proprie attività, pur essendo un'attività a rischio di impresa".

Un gesto di grande responsabilità voluto per garantire la sicurezza di tutta la comunità. "I valori che guidano la nostra start-up sono da sempre quelli della trasparenza e della massima correttezza - commentano i titolari - Essi sono il vincolo fondamentale tra quello in cui crediamo e il nostro comportamento e non possiamo rinunciarci perché, anche nei momenti peggiori come questo, sono quelli che guidano il nostro agire. Del resto, abbiamo aperto la Locanda nel giugno del 2020 e, sino ad oggi, non si era mai verificato nessun caso simile nè fra il personale, nè fra i nostri clienti. Abbiamo chiesto alle autorità di sostenerci in questo momento così difficile, che segue il grave colpo subito dall'alluvione di ottobre. Vogliamo che quando la Locanda riaprirà i nostri clienti si possano sentire in sicurezza e tutelati in toto, vogliamo passare con tutti loro un'estate di relax e di divertimento. Vogliamo che tutti stiano bene e si sentano, ancora una volta, come a casa".