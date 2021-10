Sella Data Challenge: VidyaSoft si aggiudica la competizione dedicata al mondo dei dati

La fintech VidyaSoft ha vinto la Sella Data Challenge, la competizione promossa da Banca Sella e ideata da Fintech District per individuare nuove soluzioni da sviluppare per personalizzare l’offerta di prodotti e servizi ai clienti grazie all’utilizzo e all’analisi dei dati. La vittoria è giunta al termine di un programma durato due mesi e mezzo e ora, in piena filosofia open innovation, il progetto sarà sviluppato in collaborazione con la banca.

Ad aggiudicarsi la competizione è stata la soluzione “Hands Free SCA” che la fintech VidyaSoft ha sviluppato durante la sfida, dopo aver passato la prime selezioni per accedere al programma ed essere stata selezionata tra le 8 startup e scale up per la fase finale della Sella Data Challenge. Il progetto prevede l’utilizzo di un algoritmo caratterizzato da intelligenza artificiale che capisce se un certo acquisto è “tipico”, semplificando così l’esperienza dell’utente al momento del pagamento elettronico negli acquisti online. Nell’evento conclusivo della Sella Data Challenge le 8 realtà finaliste hanno potuto presentare la proprio soluzione ad una giuria composta da esperti del gruppo Sella e tre professionisti del settore: il giornalista del Sole 24 Ore Pierangelo Soldavini, l’investment manager di United Ventures Giulia Giovannini e il Chief Data Officer di Aidexa Walter Rizzi.

Tutti i componenti della giuria hanno potuto valutare singolarmente i progetti secondo parametri predefiniti, dall’originalità della proposta al potenziale di sviluppo sul mercato fino alla qualità della presentazione. Dopo un confronto collettivo finale, la giuria ha assegnato il premio al progetto “Hands Free SCA”di VidyaSoft che si è quindi aggiudicato i 15mila euro in palio per sviluppare e testare con Banca Sella la soluzione individuata. Ad essersi affrontate nella finale della Sella Data Challenge sono state 8 startup e scale up fintech: Virtual B, Premoneo, Bid Company, Cardo AI, Galileo XA, Utego, VidyaSoft e Altilia. Queste finaliste sono state selezionate tra le 54 candidature arrivate, anche dall’estero, per accedere al programma, dopo una prima selezione che ha ristretto a 16 i candidati. Rimaste in 8 hanno avuto due mesi e mezzo di tempo per realizzare e presentare la loro idea attraverso un prototipo funzionante, una demo, una applicazione o semplicemente un “proof of concept”.

La Sella Data Challenge ha permesso alle startup e scaleup partecipanti di elaborare nuove soluzioni partendo dall’analisi dei dati dei clienti, messi a disposizione in forma anonima da Banca Sella sulla “data sandbox” di Fabrick, piattaforma di open banking su cui la banca ha pubblicato le proprie API. Le fintech hanno avuto così a disposizione un vero e proprio ambiente di test e sviluppo, coerente con le normative a tutela della privacy, che ha consentito loro di accedere al portale, visualizzare i dati che sono stati resi anonimi e che potevano essere quindi utilizzati per effettuare le analisi desiderate. Durante la sfida i partecipanti sono stati supportati settimanalmente da un team di professionisti di Banca Sella, Fintech District e Fabrick, che li hanno aiutati nello sviluppo del loro progetto.