Brutta disavventura ieri sera a Valdilana per due amici 30enni: dalle prime informazioni, un'auto è finita fuori dalla sede stradale per circa 10 metri per cause ancora da accertare.

Per fortuna nessuno dei due uomini a bordo è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Valle Mosso per garantire la sicurezza stradale.