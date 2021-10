Perde controllo dell'auto e si schianta contro mezzi in sosta: giovane positivo ad alcool e droghe

Sabato sera da dimenticare per una giovane coppia biellese. Dalle prime ricostruzioni, un 20enne alla guida avrebbe perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro due veicoli in sosta. Il fatto si è verificato intorno alla mezza in via Repubblica, a Biella.

Sul posto si sono portati velocemente gli agenti di Polizia che hanno immediatamente proceduto agli accertamenti di rito. Entrambi i giovani non sono rimasti feriti nello schianto ma sono stati sanzionati per aver violato le norme anti-Covid sul coprifuoco. Inoltre, il ragazzo è stato trovato positivo a sostanze alcoliche e cannabinoidi. Inevitabile il ritiro della patente e la denuncia da parte delle forze dell'ordine.