Dramma a Ponderano nella serata di ieri, 15 giugno, dove è stato rinvenuto senza vita un uomo di 54 anni all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme il vicino di casa che non l'aveva più visto da qualche ora.

Preoccupato, ha chiesto l'intervento dei soccorsi ma all'arrivo del 118 il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La salma è stata poi affidata ai familiari dell'uomo.