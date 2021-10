Bioglio, a Banchette un caffè con ALICE per parlare della lotta contro l'ictus cerebrale

Ad un anno dalla sua fondazione l’Associazione Alice Biella che lotta contro l’ictus cerebrale organizza e invita tutte le persone interessate per sabato 26 giugno ad un “Caffè A.L.I.Ce. nel suo primo compleanno”. L’iniziativa (a cui ne seguiranno altre a Biella ed in varie località della provincia) si svolgerà a Bioglio alla Foresteria di Banchette dalle 16 alle 18 con il sostegno del consorzio Cissabo di cui è presidente Stefano Ceffa. Per motivi organizzativi e di spazio occorrerà prenotarsi entro lunedì 21 giugno lasciando il proprio nome cognome e telefono al numero di ALICe 388.80.81.689 oppure scrivendo una mail a info@alicebiella.org

Alice Biella (le cui iniziali significano Associazione Lotta Ictus Cerebrale) è nata il 30 giugno 2020 come associazione no-profit di volontariato ad opera di 9 soci fondatori: si rivolge a persone che hanno avuto problemi di ictus, ai loro familiari come agli operatori sanitari (per l’importanza della prevenzione!), a simpatizzanti e sostenitori.

Questa malattia insorge in modo improvviso e per i danni neurologici che provoca è la prima causa di disabilità con cui le persone colpite devono imparare a convivere mentre si classifica terza per la mortalità. In Italia i dati evidenziano che l’ictus cerebrale raggiunge persone sempre più giovani: sui 200.000 nuovi casi registrati in un anno circa 4.200 sono di persone con meno di 45 anni. Nel Biellese questa patologia acuta colpisce ogni anno circa 350-400 persone. Con la prevenzione 8 casi su 10 di ictus potrebbero essere evitati.

La storia di A.L.I.Ce nasce in Valle d’Aosta nel 1997 e da quel momento si è poi diffusa su tutto il territorio nazionale dove operano oltre 80 associazioni regionali e provinciali, autonome nel loro operato ma con finalità, di utilità e solidarietà sociale, comuni. A Biella l’attuale Consiglio direttivo è formato dal presidente Raffaele Guadagno (funzionario dello Stato presso la procura della Repubblica), dal vicepresidente Cristina Durante (medico fisiatra), dalla segretaria Brunella Pozzo (logopedista), dal tesoriere Samuele Di Ruocco (amministratore d’azienda) e dalla consigliera Mara Meneghello (logopedista). Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia A.L.I.Ce Biella ha voluto mettersi in ascolto dei bisogni di tutte le persone rese fragili dall’ictus dando il via in modo sperimentale ad un servizio di ascolto “Lo psicologo risponde” e ai laboratori di riabilitazione neurocognitiva in collaborazione con la Bottega dei Mestieri e la Domus Laetitiae.

Sulla pagina social di Facebook (ALICe Biella) si può seguire in tempo reale l’evolversi di progetti ed esperienze così come accade su Instagram (alice_biella). Sono 54 i soci attuali, di cui 4 giovanissimi con meno di 26 anni.Le attività dei “Caffè A.L.I.Ce.” iniziate con l’incontro dello scorso 4 ottobre 2020 a Cossato riprendono ora con Bioglio-Banchette sabato 26 giugno: il programma futuro è molto intenso e per questo l’associazione cerca sostenitori e nuovi soci.