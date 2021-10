Arriva il FestiVALdilana: 2 mesi all'insegna di teatro, musica, danza, arte, cinema, natura e conferenze

E’ un invito pieno di colori e di velato ottimismo quello che arriva dal Biellese orientale. FestiVALdilana è un “programmone” di eventi di vario genere, dalle passeggiate a piedi e in bici, a spettacoli di teatro, musica, danza, al cinema all’aperto, a conferenze e altro ancora. E’ previsto il coinvolgimento di tutto il territorio di Valdilana, isole (amministrative…) comprese. Il programma si svolge in modo intenso nel mese di luglio e si chiuderà ad agosto.

Lo scopo dell’amministrazione comunale di Valdilana, che sostiene l’iniziativa, è quello di favorire un rilancio del territorio dopo l’emergenza epidemica, non solo per l’aspetto culturale e turistico. Sono coinvolte le associazioni, le Pro Loco, operatori e artisti locali, con alcune importanti eccezioni come la presenza di Teatrando, per la sua stagione estiva, e di Storie di Piazza per la rassegna della Rete Museale Biellese. Il programma è in fase di definizione ma possiamo anticipare che inizierà alla Brughiera di Trivero il 3 luglio e continuerà domenica 4 luglio con la Festa di San Bernardo.

Nello stesso week end inizieranno le proiezioni del cinema all’aperto alla Pro Loco di Crocemosso e in quello successivo gli spettacoli di Teatrando al Parco Reda di Valle Mosso, che dureranno tutto il mese. Per il week del 17 e 18 luglio è prevista la tradizionale festa a Valle Mosso e il 24 e 25 luglio sarà la volta di Soprana, con eventi al Rifugio La Sella e al Mulino Susta. Alla Pro Loco di Crocemosso si alterneranno gli spettacoli di danza, teatro e musica con Arianna Quartesan e con il gruppo teatrale Carovana. Ma molte altre sorprese sono in definizione nel programma dettagliato che si sta ultimando.

Tutto il territorio di Valdilana sarà interessato dalle escursioni con ristori e dalle pedalate in mountain bike. Si inizierà al Santuario della Brughiera con la passeggiata del Musicammino, poi nell’Oasi Zegna dalla Caulera al Santuario di San Bernardo. Il 17 luglio sarà la volta di Valle Mosso e di Mosso, più una pedalata alla Rovella. Il 24 luglio toccherà a Soprana e al 22 agosto con la tradizionale festa della montagna all’Alpe Artignaga. In tutte le escursioni, oltre ai ristori, ci saranno anche animazioni musicali e di danza. Non mancherà l’arte e la cultura, ad esempio con le conferenze della Finestra sull’Arte a Mosso, dove sarà presente anche Ugo Nespolo.

FestiVALdilana è in sostanza la dimostrazione che l’unione sotto un'unica bandiera di tutti gli “attori” locali può portare a risultati che altrimenti sarebbero stati difficilmente raggiungibili. E’ questo lo spirito che ha guidato l’associazione Atelier - laboratorio delle buone idee - di Ponzone Biellese a candidarsi per raccogliere le idee, allo scopo di lavorare sulla rigenerazione territoriale e sulla valorizzazione dei talenti locali.