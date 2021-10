Pattinaggio, esordienti Bi Roller al Trofeo Tiezzi

Si è concluso domenica 13 giugno il Trofeo Tiezzi, sorta di Campionato Italiano di pattinaggio corsa per le categorie Giovanissimi Esordienti (8-11 anni), svoltosi a Riccione nella cornice della prima edizione degli Italian Roller Games che proseguiranno per oltre un mese ospitando tutte le specialità delle discipline sulle rotelle. Per Bi Roller hanno partecipato alle gare i due Esordienti Alice Cretaz e Pietro Porrino che si sono messi alla prova nelle 4 gare in programma.

I giovani atleti biellesi che hanno iniziato da pochi mesi a gareggiare non avevano mai affrontato delle competizioni così numerose di partecipanti e nonostante la prevedibile emozione sono riusciti ad ottenere buoni risultati. Coordinati dal giovane Coach Guglielmo Sangiorgi, anche lui alla prima esperienza da solo in un trofeo così prestigioso e importante, Alice e Pietro si sono dimostrati capaci di affrontare le diverse prove con impegni di tipo tecnico, di velocità e di resistenza, diventando man mano sempre più sicuri. Quindi prima tappa conclusa e complimenti vivissimi ai nostri bravi pattinatori!

Il prossimo appuntamento con le competizioni sarà quello dei Campionati Italiani per le categorie dei più grandi a partire dai Ragazzi 12, Allievi, Junior e Senior. In questo caso saranno 6 gli atleti Bi Roller, 2 categoria Ragazzi, 3 Allievi e 1 Junior, impegnati nelle competizioni che inizieranno con il Campionato Pista a Senigallia dal 19 al 22 giugno, poi Campionato Strada dal 24 al 26 giugno e infine Mezza Maratona e Maratona domenica 27 giugno.