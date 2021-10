Gara eccellente per i piloti Rally & Co a Ceriano FOTO

Ottima gara per i portacolori della Rally & Co al terzo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada svoltosi a Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza organizzato dalla Busto fuoristrada 4 x 4.Sul crossodromo di Ceriano si sono disputate 4 prove speciali di cui la prima, molto suggestiva, il sabato sera in notturna con tutte le auto equipaggiate con barre led una cosa piuttosto inusuale per una gara di fuoristrada.

Finalmente nessun problema tecnico per Alberto Gazzetta e Denise Cortese classificatisi al sesto posto assoluto e secondo di classe B1 sulla loro Ford Fiesta proto Cosworth mentre nella stessa classe Magagnato e Callegari sono stati attanagliati da alcuni problemi tra cui la rottura di un semiasse, che li ha relegati in 22esima posizione assoluta e dodicesimi di classe sulla loro Suzuki Vitara.

Sulla Jeep Renegade seguita dalla f Power di Sostegno il nuovo acquisto rally & co Manuel Tosetto con Roberta Seguini giungono primi di classe B/B2 e decimi assoluti un ottimo esordio sotto le insegne della scuderia biellese. Note decisamente positive per il sempre più convincente figlio d'arte Paolo Gazzetta con alle note Foglia che nella categoria Classic è arrivato secondo assoluto sulla consueta Suzuki Vitara, una posizione avanti a Cairati e Lucca giunti terzi sulla Suzuki Samurai.

I piloti Rally & Co pensano alla prossima competizione ed hanno già cominciato il countdown per la gara di Veglio che per i biellesi vale l'annata organizzata dall'omonimo Team Veglio 4x4 in calendario il weekend del 3 e 4 luglio.