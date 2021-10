Non è per nulla facile, oggi, immaginare il Biellese del 2030. Anche se quella data non è poi così lontana, nel futuro. Parlando di programmazione, nove anni rientrano nel “medio termine”, non nel lungo. Eppure, occorre avere visione, capire in quale direzione si sta andando, ed eventualmente immaginare una sterzata, apportare correttivi, disegnare nuove linee, aprire nuove vie.

La pianificazione territoriale è una sorta di cocktail alchemico che non può prescindere da una serie di ingredienti/elementi fondamentali. Fino a non molto tempo fa, si pensava ad un approccio tecnico-politico. Ma l'esperienza ha dimostrato che la politica, da sola, non basta. E non bastano nemmeno gli addetti ai lavori, i tecnici, ovvero architetti e urbanisti. Perché, in termini di programmazione, non si può pensare di relegare cittadini, imprenditori, organizzazioni di categoria, istituti bancari a semplici spettatori o a ruoli da comprimari.

Tutti gli elementi, le matrici identitarie, culturali, economiche, e sociali che compongono un dato territorio hanno il diritto/dovere di concorrere alla pianificazione pro futuro. Mentre una volta la politica, in questo senso, si arrogava oneri e onori, oggi è chiaro a tutti che la concertazione è una forma di partecipazione concreta, diretta. E di responsabilizzazione, pure. Condividere, infatti, vuol dire ripartire, pro quota, anche le responsabilità sulle scelte d'indirizzo, quindi sulla visione complessiva. Per quanto riguarda Biella, ad esempio, ha senso ragionare in termini di città, oppure occorre già in partenza pensare a un'entità amministrativa più grande, recuperando magari il concetto “politico” di quadrante? Oppure, ancora, non è forse meglio, per un territorio complessivamente piccolo come il Biellese, provare a costruire un futuro che contempli/aggreghi l'intera comunità provinciale?

A queste e ad altre domande proverà a rispondere la videoconferenza organizzata dal tavolo lavoro del PD Biellese. Venerdì prossimo, 18 giugno, si proverà infatti a “Progettare il biellese del domani – Tra urbanistica e politica”.

Il tavolo dei relatori sarà composto da Luisa Bocchietto (designer), Valeria Varnero (architetto e capogruppo del PD in Consiglio comunale a Biella), Fabrizio Lava (imprenditore), Emanuele Ramella Pralungo (vicepresidente della Provincia di Biella) e Paolo Furia (segretario regionale del Partito Democratico). Modererà l'incontro Rinaldo Chiola, responsabile Lavoro della segreteria provinciale PD.