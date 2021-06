Candelo, al Ricetto arriva Storia e sapori: visite con degustazioni di prodotti locali

Ecco la novità 2021 al Ricetto di Candelo: "Storia e sapori", visita guidata con degustazione di prodotti locali, tutte le domeniche su prenotazione. Un ritorno alla bellezza, una ripartenza dei sensi, un modo unico e speciale per scoprire il territorio.

Perché speciale? Perché la visita guidata vi accompagnerà nella storia del borgo, vi aprirà porte e spazi e, in anteprima assoluta, vi mostrerà il nuovissimo allestimento multimediale sul borgo (non possiamo fare spoiler ma... è una chicca da non perdere!). E speciale perché ad attendervi c'è anche una degustazione di salumi misti e formaggi accompagnati da vini del territorio, un percorso nei sapori studiato insieme a produttori ed esperti locali.

Paolo Gelone dichiara: “Un’offerta capace di unire cultura ed enogastronomia, binomio fondamentale per il rilancio turistico del territorio. Ma non solo: sarà anche l’occasione per cominciare a svelare in anteprima il primo nuovo allestimento multimediale dentro le mura del Ricetto. Ripartono le attività e riparte la positiva collaborazione con la Pro Loco che, in linea con il momento, non verte su grandi eventi ma su servizi capaci di arricchire l’offerta al visitatore: guardiamo al futuro con positività e concretezza”.

Cristian Bonifacio conferma l’atmosfera di collaborazione e di entusiasmo: “Abbiamo studiato insieme all’Amministrazione questo format e non vedevamo l’ora di riaccendere i motori e ripartire. Non è facile ricalibrare le attività, soprattutto per una grande Associazione abituata a gestire grandi manifestazioni, ma questo è sicuramente un passo importante, non solo a breve termine. Non è finita qui, sempre insieme al Comune stiamo lavorando anche su altre novità, che annunceremo non appena saranno definite.”