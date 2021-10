Biella, ai Faggi un incontro sui Disturbi del Comportamento Alimentare

Venerdì 18 giugno, alle 17,30, presso I Faggi di Biella (via E. Ramella Germanin, 28), ci sarà un appuntamento dedicato alla comprensione dei disturbi alimentari che, in questo periodo, si registrano in deciso aumento.

L’associazione no-profit “Mi nutro di vita”, che nell’estate 2019 ha aperto una sede in città, ha avviato una collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovani del Comune di Biella con lo scopo di sensibilizzare e informare il territorio sui Disturbi del Comportamento Alimentare. In questo ambito sarà presentato il libro “Il peso dell'amore. Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola” scritto dal Dr. Leonardo Mendolicchio Direttore Unità Operativa Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione - Auxologico Piancavallo.

Il libro si concentra in particolar modo sul ruolo della famiglia e sulle motivazioni che spesso si nascondono dietro queste malattie, a partire da concetti come tempo, desiderio, morte, sessualità, amore, riconoscimento. Moderatori della serata saranno la dott.sa Federica Sartini, Psicologa presso Food For Mind - Centri per la cura dei Disturbi Alimentari e il dott. Sebastiano Ruzza dell’Associazione Mi Nutro Di Vita – Biella.

Il progetto sui Disturbi del Comportamento Alimentare, che ha un respiro più ampio, sta mettendo in campo diverse azioni tra cui la formazione di un Tavolo multidisciplinare che vede la partecipazione di rappresentanti di servizi, enti e associazioni del Biellese per consolidare la rete presente sul territorio e la collaborazione con le scuole cittadine. È ancora possibile iscriversi all’evento attraverso il modulo online pubblicato sulle pagine Facebook di Mi Nutro di Vita e dell’Informagiovani di Biella.