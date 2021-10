Governare il cambiamento, oggi il dibattito on line per i 120 anni della Camera del Lavoro

Le iniziative promosse dalla Camera del Lavoro di Biella per ricordare i suoi 120 anni di storia proseguono con il dibattito dal titolo “Governare il cambiamento – L’innovazione per sconfiggere le diseguaglianze”.

Oggi viviamo una fase in cui maggiormente si sentono e si intravvedono gli effetti di almeno due processi da una parte lo sviluppo di una società digitale e dall’altra l’emergere prepotente di una emergenza ambientale e climatica, si tratta di azioni che incidono fortemente nella nostra vita in quanto vanno a modificare i paradigmi con cui sino ad oggi abbiamo costruito sia i modi di produrre che di consumare. Dei cambiamenti così profondi è evidente che hanno ripercussioni importanti sulla società nel suo complesso e ci dobbiamo porre la domanda quali sono le opportunità che si aprono ma anche quali sono le criticità che via via emergono, partendo anche dalla considerazione che permangono forti alcune caratteristiche della società precedente.

Ad oggi proprio il prevalere di una cultura di impianto neoliberista ha fatto si che lo sviluppo digitale sia avvenuto solo affidandosi alle leggi di mercato con una crescita delle differenze in termini economici, ma anche di accesso ai servizi e processi di formazione di aziende leader tali da individuare situazioni di oligopolio/monopolio. Allora viene da chiedersi se trasformazioni così straordinarie non dovrebbero essere messe al servizio per una crescita sociale ed economica più diffusa evitando i rischi di generare nuovi conflitti e nuove diseguaglianze.

Allora forse all’idea del mercato che si regolamenta bisognerebbe sostituire quella del governo del cambiamento, individuare quali azioni politiche di incentivo e di governo sono capaci da una parte di sprigionare al massimo le potenzialità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro generate dalle nuove tecnologie e dall’altra mettere al riparo dai rischi di creare nuove sacche di emarginazione. Da questo punto di vista gli obiettivi dell’agenda ONU per il 2030, ma lo stesso PNRR introducendo una nuova prospettiva quella della SOSTENIBILITÀ.

Le dimensioni globali del cambiamento non devono darci l’impressione che il suo governo debba avvenire solo a livelli di politica mondiale, molte sono le ricadute sui territori molte le iniziative territoriali che si possono prendere. La dimensione immateriale, la nascita di filiere sostenibili e certificate, la ridefinizione di nuovi modelli di produzione ci devono spingere ad avere anche un governo locale del cambiamento per questo motivo abbiamo pensato di organizzare un dibattito che ci aiutasse a comprendere ed interpretare questa fase.

Il dibattito di oggi, 15 giugno, dalle 9:45 si svolgerà online e sarà trasmesso sulla pagina facebook della Camera del Lavoro di Biella e da Collettiva.it (il portale di informazione della CGIL). Moderato da Paolo Griseri Vicedirettore de LA STAMPA, vedrà la partecipazione di:

Maurizio Landini Segretario Generale della CGIL

On. Chiara Gribaudo (PD) parlamentare piemontese componente della commissione lavoro pubblico e privato

Prof. Ugo Pagano del Forum diseguaglianze e diversità. E’ docente all’Università di Siena e direttore della Scuola di Dottorato in economia delle Università di Firenze, Pisa e Siena. Ha analizzato le crescenti diseguaglianze e la stagnazione economica che caratterizzano le istituzioni del capitalismo dei monopoli intellettuali.

Prof. Stefano Quintarelli imprenditore, esperto di comunicazioni e informatica e pioniere di Internet, è presidente dell’Advisory group on advanced technologies per il commercio e l’e-business per le Nazioni Unite (cefact), componente del Gruppo di Esperti ad alto livello sull’Intelligenza Artificiale per la Commissione Europea e presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digitale

L'evento è online. Abbiamo però predisposto due aule dove proietteremo l'evento, una è posta nel Salone della Camera del Lavoro l'altra a Palazzo Ferrero per agevolare chi ha meno dimestichezza con le dirette online o non ha possibilità di collegarsi.

Per prenotare un posto ( sono contingentati per garantire il distanziamento) scrivere a: lorenzo.boffa@cgilbi.it .