Bitcoin, tutto dipende dai tweet di Elon Musk? Ora la criptovaluta sta volando!

Ancora una volta Twitter si dimostra uno strumento estremamente potente, ma ancor di più sono le dichiarazioni di Elon Musk che continuano a fare la differenza, da qualsiasi punto di vista. Le sue ultime parole, che mettono in evidenza come, nel momento in ci sarà una conferma di un uso più ragionevole, pari al 50%, di fonti rinnovabili dai miners, con un trend futuro che sarà più positivo, allora Tesla eliminerà il ban imposto alle transazioni realizzate in Bitcoin.

Una notizia che interessa inevitabilmente in prima persona anche quanti stanno investendo sulla valuta bitcoin . Ancora un altro tweet ha creato un vero e proprio terremoto. Impossibile non indovinare chi è l’autore, ovvero Elon Musk. Quest’ultima, stavolta, ha ribattezzato come “tecnoking” il suo tweet: le conseguenze, però, sono state immediate sul mercato dei Bitcoin, che si è riassestato, in questo caso, verso l’alto, facendo registrare un aumento del 9% e toccando quota 39838 dollari.

La querelle Musk – Bitcoin

Avete presente il gioco del gatto con il topo? Ebbene, le dinamiche sono praticamente quelle: da una parte abbiamo Elon Musk e dall’altra la moneta digitale più famosa al mondo. Correva il mese di febbraio nel momento in cui colui che ha fondato Tesla ha acquistato una mole impressionante di Bitcoin, per un valore complessivo che ha superato il miliardo e mezzo di dollari, al cambio qualcosa come 1,24 miliardi di euro.

Durante lo scorso mese di marzo, ha lanciato una nuova opzione, ovvero quella di acquistare Tesla usando i bitcoin : una mossa che ha portato ad un notevole incremento del valore della valuta digitale. Entro la fine di quest’anno, il marchio californiano avrebbe dovuto trasmettere il via libera ai clienti provenienti da ogni parte del mondo all’invio dei pagamenti sfruttando il proprio portafoglio in Bitcoin, in maniera tale da garantire la copertura del prezzo totale della vettura che si intendeva acquistare.

La retromarcia a maggio

In data 13 maggio, ecco un’altra mossa a sorpresa. È lo stesso Elon Musk a modificare radicalmente la sua prospettiva, provocando quello che si può considerare a tutti gli effetti un terremoto per Bitcoin. In che modo? Semplice, usando il suo profilo Twitter, ha comunicato in via ufficiale la scelta di Tesla di evitare, da quel momento in avanti, di accettare qualsiasi tipo di pagamento tramite Bitcoin.

La motivazione di una simile scelta è stata data dallo stesso Elon Musk all’interno del tweet, in cui ha ammesso di essere particolarmente preoccupato in relazione a un impiego sempre più alto di combustibili fossili nel settore del mining, così come nelle varie transazioni in Bitcoin. Nello specifico, ha fatto riferimento al carbone, che è in grado di causare il tasso più elevato di emissioni nocive per l’ambiente in confronto a ogni altro tipo di combustibile.

Certo, Musk ha voluto sottolineare anche come le sue parole non avessero l’intento di mettere in cattiva luce l’idea alla base delle monete digitali o che non possano avere un futuro credibile, quanto piuttosto ha voluto criticare l’impatto ambientale delle stesse. Così facendo, ha imposto a Tesla di non vendere i Bitcoin comprati in precedenza, ma che li comincerà a usare solo ed esclusivamente nel momento in cui ci sarà un’effettiva transizione nel settore delle estrazioni a una fonte di energia rinnovabile e più in linea con il rispetto della natura e dell’ambiente circostanti. Quella mossa aveva causato un crollo verticale di Bitcoin, caduta del 16% fino a 46045 euro. Poi, c’era stato il recupero e la criptovaluta più nota in tutto il mondo si era ripresa, fino a dare vita ad una nuova fase stabile con un calo dell’8% circa.