L'estate di Graglia al Casolare dei Campra tra musica, conferenze e laboratori

L’antico casolare dei Campra, attivo con numerose manifestazioni tutto l’anno, organizza anche per questa estate numerosi eventi musicali aperti a tutti. Gli appuntamenti di Graglia gravitano attorno alla famiglia Campra, proprietaria del casolare dai primi anni del 1600, ma con lo scopo di rivalutare il territorio e molti artisti biellesi.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 26 giugno con la festa della birra.A partire dalle 20 la fisarmonica del Maestro Guglielmo Fusero accompagnerà con musica bavarese e piemontese la cena a base di specialità tedesche. Verranno distribuiti wurstel, crauti, patatine, strudel e crostate innaffiate dalla birra alla spina Menabrea.

Rispettando le normative anti-Covid, è gradita la prenotazione al numero 015 2593649 – 339 5405600.Il mese di luglio è dedicato al ricordo del compositore barocco André Campra. Per l’undicesimo anno consecutivo “Vita d’Artista” prevede musica, conferenze e laboratori per tutte le serate di luglio e si concluderà il 31 luglio con il trofeo “André Campra”, serata di musica alla chiesetta dei Campra, dove Matteo Gerotto si esibirà con musica barocca piemontese. In location ogni sera differenti, si parlerà di montagna, viaggi, architettura, gastronomia, storia, e molto altro con esponenti del mondo culturale piemontese.

“Mille e una nota”, ancora in fase di programmazione, prevede una serie di eventi per le serate di agosto. Si porterà musica nelle chiese, confraternite e parrocchie di Graglia, Muzzano e Donato.