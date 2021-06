Traffico rallentato nella centralissima via Milano di Vigliano Biellese per un tamponamento tra due auto, avvenuto dopo le 19 di oggi, 15 giugno. Secondo le prime informazioni, sembra che i due conducenti siano rimasti indenni. Sul posto Carabinieri e Guardia di Finanza per i rilievi del caso e il controllo della viabilità.