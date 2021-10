Ubriaco al volante finisce fuori strada e rimane ferito: giovane nei guai

Giornate di serrati controlli preventivi sulle strade biellesi. I Carabinieri di Occhieppo Superiore hanno deferito per guida in stato di ebbrezza un 23enne biellese che, nel corso della nottata a Rosazza, si è messo alla guida della sua auto sulla Provinciale 100, in evidente stato di ebbrezza alcolica, rimanendo coinvolto in un incidente stradale autonomo.

Nel sinistro ha riportato solo lievi ferite ed è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a circa 2 g/l. Inevitabile la denuncia e il ritiro della patente di guida.