Incidente nella notte a Occhieppo Superiore, 53enne alla guida trovato positivo all'alcool test

Si mette alla guida ubriaco e rimane coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Il fatto si è verificato nel corso della notte a Occhieppo Superiore. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Vigliano Biellese per effettuare gli accertamenti di rito: il conducente, un 53enne biellese, è rimasto lievemente ferito ed è stato trovato positivo con un tasso alcolemico di circa 2 g/l. I militari dell'Arma l'hanno deferito per guida in stato di ebbrezza, insieme al sequestro del veicolo e al ritiro della patente.