Auto della Polizia Locale tamponata in via Milano

Una pattuglia della Polizia Locale che transitava in via Milano a Chiavazza si è fermata prima delle strisce pedonali all'incrocio con via Cucco per lasciar passare un pedone. Purtroppo il furgone che arrivava dietro l'auto non si è accorto dell'arresto ed ha tamponato il mezzo di servizio.

Nessun ferito, solo un grande spavento ed un temporaneo rallentamento della viabilità in prossimità del sinistro.

Segnaliamo che le strisce pedonali in questione, come tutte quelle di via Milano a Chiavazza sono quasi invisibili da quanto son consumate e alcune non hanno nemmeno la segnaletica verticale.