Cavaglià, un anno di consiglio comunale dei ragazzi: ecco le proposte al sindaco

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cavaglià ha ultimato il primo anno di attività. Un anno difficile, segnato da molte interruzioni dovute alla chiusura delle scuole e ad una pandemia che ha indebolito i legami in formazione. Ma nonostante questo, i giovani consiglieri si sono impegnati con entusiasmo per pensare a qualcosa di bello per il proprio paese.

A seguito di un confronto molto acceso tra i 12 rappresentanti degli studenti delle prime e seconde medie, si è giunti ad un progetto condiviso, che il CCR ha illustrato al sindaco Mosè Brizi e all’assessore Monica Bertolini, che li ha seguiti in tutto il percorso. Il progetto riguarda la realizzazione di un parco sulla collina del Chioso, proprio ai piedi dei resti dell’antico castello. “Ci piacerebbe che il parco – spiegano i ragazzi - fosse un posto in cui stare insieme, un posto tranquillo, che possa diventare il nostro punto di ritrovo per stare in compagnia in piena sicurezza. Insomma vorremmo che potesse essere il luogo per il ritorno alla vita normale, il simbolo dello stare di nuovo insieme”.

Ma vediamo nel dettaglio le richieste dei giovani amministratori: “Vorremmo che nel parco ci fosse una casa sull’albero e una zip line o carrucola, che parta da un albero ed arrivi fino alla casa. Ci piacerebbe anche realizzare un piccolo parco avventura, composto da una scala orizzontale, una parete da arrampicata, un tubo in cui passare e una corda per appendersi. Infine sarebbe molto bello avere anche uno scivolo sulla collina con una rete per la risalita.” Per renderlo accogliente e funzionale, i ragazzi hanno pensato di arricchire il parco con delle amache, un’area pic-nic, una fontana per bere e dei cestini per la raccolta differenziata con dei posacenere incorporati.”

“Inoltre” – proseguono a immaginare – “ci piacerebbe ci fosse un’area relax con delle panchine colorate. Il nuovo parco dovrà essere anche bello, per questo abbiamo pensato di arricchirlo con luci colorate e led. Infine ci piacerebbe anche avere dei cespugli con le forme.” Con tanta bellezza non potevano trascurare l’aspetto turistico, infatti le proposte continuano con una cascata di fiori, ad un sentiero per poter passeggiare, pensato anche per i disabili visivi, degli alberi da frutto, come ciliegi e albicocchi, una panchina gigante, un binocolo o cannocchiale per vedere il panorama e una piantina del paese con tutti i luoghi importanti. Il sindaco e l’assessore, dopo aver attentamente ascoltato le proposte, hanno accolto con gioia il progetto. Entusiasmo condiviso dai ragazzi, nel momento in cui hanno intuito che i loro sogni potranno veramente diventare realtà.

Durante l’ultimo incontro, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Letizia Huancahuari Tueros e Gabriele Cortella, i Consiglieri Comunali dei Ragazzi hanno realizzato un video per raccontare il tutto il progetto, che a breve verrà divulgato, per coinvolgere tutta la cittadinanza nella realizzazione di un luogo speciale per il paese.