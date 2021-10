Noi Ci Siamo a Gaglianico per dare aiuto ai disoccupati adulti

L’amministrazione di Gaglianico ha aderito al Progetto “Noi Ci Siamo” portato avanti dal Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Luisa di Marillac sponsorizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica e Diocesi di Biella. Questo progetto si propone, nell’arco di 2 anni, di offrire supporto ad adulti disoccupati affinché, attraverso formazione e attività pratica seguita da educatori, possano reinserirsi nel mondo sociale e lavorativo.

Tra le attività pratiche rientrano la cura e la manutenzione di aree verdi pubbliche e proprio in quest’ottica giovedì 10 giugno 3 volontari guidati da un tutor si sono occupati della pulizia approfondita dell’Anfiteatro adiacente alle Scuole Elementari. “Siamo molto contenti di aver aderito a questo progetto finalizzato all’inclusione sociale - afferma l’assessore alle Politiche Sociali Alma Memic - Perchè oltre ad essere un’iniziativa importante ai fini della concreta promozione della persona ci consente di migliorare il decoro urbano”.

“Un'iniziativa importantissima per il nostro Comune, che consente di coniugare la realizzazione di interventi migliorativi su proprietà comunali alla realizzazione personale e professionale di persone che usano il proprio tempo per fare del bene alla collettività - dichiara il sindaco Paolo Maggia che afferma con forza “Grazie di cuore a tutti!!”. A testimonianza di questo e visto il risultato molto soddisfacente l’iniziativa in oggetto verrà ripetuta ogni giovedì.