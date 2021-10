Biella, si rinnova collaborazione tra Comune e Bethel Italia per la raccolta di cibo

Il sindaco di Biella Claudio Corradino ed il presidente delegato di Biella di Bethel Italia Giuseppe Cangemi, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi, hanno siglato nella giornata di ieri, lunedì 14 giugno, il nuovo accordo di collaborazione.

L’accordo prevede che vengano sostenuti quei nuclei familiari che aderiscono a progetti personalizzati volti al recupero dell’autonomia economica e sociale attraverso il sostegno e l’accompagnamento degli operatori sociali e attraverso l’attivazione di competenze ed abilità proprie che possano tradursi in attività di volontariato, allo scopo di rigenerare l’aiuto ricevuto e destinarlo a valore sociale.

In particolare, l’attività dei volontari di Bethel Italia sosterrà il progetto con la raccolta e distribuzione di derrate alimentari per i nuclei individuati dagli operatori dei Servizi sociali che, in stretta sintonia e collaborazione con i volontari stessi, seguiranno l’evolversi della situazione e l’attuazione del progetto individuale proposto.