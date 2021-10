Pray, un successo la giornata al Parco Bau dedicata agli amici a quattro zampe FOTO

Domenica 13 giugno al Parco Bau di Pray, dalle 10 alle 12, è andato in scena un evento dedicato agli amici a quattro zampe. Una buona affluenza di persone e di cani, l'ottimo meteo, la voglia comune di passare insieme delle ore alternative, hanno reso possibile la piena riuscita dell'evento. Durante gli step e i percorsi cinofili previsti dal programma dell'evento, c'é stata anche una lotteria a sorpresa, con l'estrazione di 3 buoni ArcaPlanet vinti da 3 fortunati partecipanti.

Piena soddisfazione da parte del gruppo volontario organizzativo e di tutti i presenti, come sottolinea il referente Massimo Bardizza: “Siamo felicissimi di com'é andata la giornata. Un grazie alla Pro Loco e al sindaco per la loro disponibilità e presenza. È stata una delle manifestazioni più riuscite degli ultimi anni. Ringrazio anche la coppia presente di Vigliano a cui dobbiamo ancora consegnare il premio. Si mettano pure in contatto al numero 347.4679044. Il prossimo 11 luglio avrà luogo la lettura al Parco Bau insieme ai nostri amici”.