Un daino è stato avvistato nella giornata di oggi, 15 giugno, a pochi passi da una frazione di Piatto. A immortalarlo, in uno scatto fotografico, un passante che ha avvisato per tempo le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che l’animale viene intravisto dagli abitanti della zona: lo stesso primo cittadino si era imbattuto per caso in questo esemplare, per nulla intimorito dalla presenza dell’uomo, come si evince dalle foto.