Maturità, la deputata Patelli scrive agli studenti: “Abbiate fiducia in voi stessi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’esame di maturità è un rito di passaggio unico. Affrontarlo e superarlo segna, non solo metaforicamente, l’ingresso nel mondo degli adulti. Il diploma, infatti, aiuta a trovare lavoro, a crearsi un’indipendenza economica e quindi a programmare il proprio futuro. Era così nel passato, è così ancora oggi. La globalizzazione e la modernità hanno però cambiato il nostro mondo, pure sotto il Mucrone.

Un tempo il diploma garantiva, quasi automaticamente, l’ingresso in banca, in fabbrica o l’accesso nel mondo delle professioni. Oggi anche nel Biellese assistiamo alla difficoltà di mettere in relazione scuola e lavoro, giovani e mestieri. Una difficoltà aumentata dalla crisi sanitaria e quindi economica. La ripresa però passa ancora dai ragazzi e dalle ragazze, che da oggi sosterranno la maturità. Nella loro vitalità e capacità di sognare, c’è il loro e il nostro futuro, la rinascita dopo le difficoltà per il Covid.

Auguro agli oltre mille maturandi biellesi di superare nel migliore dei modi questa prova. Sono certa che tutti affronteranno con il dovuto spirito questo passaggio speciale, celebrato da film e da canzoni, che arriva al termine di un altro anno segnato dalla pandemia sanitaria, con tutte le problematiche che ben conosciamo tra didattica a distanza e misure di prevenzione, non solo in classe. Aver già vinto questa battaglia è sinonimo di maturità.

Non ci saranno le prove scritte, oggi, come da tradizione. Bisognerà indossare la mascherina e mantenere le distanze sociali. Rispetto all’esame dell’anno scorso, però, gli studenti sono tornati in classe negli ultimi mesi del calendario: per studiare, ripassare e prepararsi al meglio. Un grazie quindi ai dirigenti scolastici del territorio, che hanno contribuito in modo fondamentale al superamento dell’emergenza sanitaria. Senza di loro, la scuola non avrebbe potuto superare quest’esame terribile. Ai tutti i ragazzi e alle ragazze, in conclusione, auguro di affrontare con serenità e fiducia la “maxi-prova orale” che chiuderà un ciclo importante della loro vita, aprendone altri.

Abbiate fiducia nei vostri insegnanti, che vi hanno guidato. Abbiate fiducia nel nostro Biellese, che si riprenderà dalla crisi. E soprattutto abbiate fiducia in voi stessi, che siete il nostro futuro. In bocca al lupo”.