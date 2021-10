Bodega de Lopez: La grinta della giovane Legna da Cuba arriva a Biella

Giovane, energica, avanguardista e Cubana: è Legna Lopez, titolare della “Bodega de Lopez”, il bar posizionato nel centro di Biella e punto di ritrovo per moltissimi biellesi da oltre quattro anni. Ereditato da una precedente gestione nel 2017, Legna rivoluziona l’intero locale, dagli arredi all’impostazione del lavoro, dalla cucina alla realizzazione del dehor esterno; ha le idee molto chiare: portare energia e vitalità all’interno del locale che lei stessa definisce “non pettinato”, con un ambiente semplice, accogliente e tranquillo, come a casa.

All’interno della Bodega si respira un’aria “esotica”: sin da subito, Legna ha voluto distinguere la sua attività dai bar tradizionali, introducendo piatti e cocktail realizzati con ingredienti freschi e caraibici. I biellesi amano le sue brioche farcite, preparate direttamente dallo staff con una selezione dei migliori impasti al burro e delle migliori farciture, molte delle quali sono nate proprio in quarantena: marmellate, creme al cioccolato o al pistacchio, tutte acquistate da aziende selezionate, unite alla frutta fresca dei produttori biellesi. “Il gusto è uno dei sensi più importanti; per questo facciamo sì che i clienti possano sentire, nel proprio palato, la ricerca e la qualità dei prodotti che serviamo, che sia ad una colazione, ad un pranzo o ad un aperitivo” spiega Legna. Ed è proprio l’aperitivo il momento preferito dai biellesi, insieme alla colazione; Legna ha lavorato per molti anni in una birreria che le ha lasciato una forte passione per il mondo dei cocktail, che ha saputo perfezionare e “fare sua” nella sua Bodega. Per questo, ha iniziato a proporre aperitivi che ricordassero i drink bevuti nei locali notturni e, ovviamente, Cuba, con cibi esotici e cocktail a base di frutta.

Legna è un’imprenditrice sempre attiva, che ama mettersi alla prova e scoprire nuovi gusti. Negli ultimi anni, grazie alla Federazione Sommelier Fisar, si è appassionata al mondo del vino e ha visitato molte cantine in varie regioni d’Italia. L’impegno che investe per trovare idee sempre nuove è dato dal desiderio di “coccolare” i suoi clienti con proposte innovative e di alta qualità, soprattutto dopo il lungo periodo di stress e malcontenti causato dal Covid. “La riapertura dello scorso anno, dopo oltre due mesi di quarantena, è stata davvero emozionante; subito abbiamo ripreso con il servizio da asporto, con il bancone posizionato davanti alla nostra porta d’entrata. È stato bellissimo vedere visi nuovi e visi di clienti abituali, negli occhi avevano l’emozione di chi poteva finalmente tornare a vivere i piaceri delle piccole e semplici abitudini, come bere un caffè o mangiare una brioche al bar dopo tanto tempo. Questo è il bello del nostro lavoro” conclude Legna.

Per le pause pranzo, la Bodega propone una serie di 32 insalate fresche, da quelle tradizionali a quelle più particolari composte da frutta o pesce, tropicali e sfiziose. Tra queste ultime, spiccano l’insalata con farro e mirtilli, quella con verdura e fiocchi di latte, oppure la "Fantasy" con salmone e melograno.

La novità di quest’anno, nata durante l’ultima quarantena, è il panino del menù “Top Selection”, con pane realizzato dal panettiere al carbone vegetale o integrale con i semi, farcito con ingredienti di altissima qualità: polpo e crema di patate dolci, carpaccio di tonno o di scottona, o ancora maiale sfilacciato e pollo con panatura croccante. Sono stati ricercati, minuziosamente, gli ingredienti migliori per realizzare abbinamenti unici ricchi di gusto.

Un’altra novità di ‘casa Lopez’ sono le “Pala”, sfiziose e morbide, realizzate con un impasto soffice simile a quello della pizza. Vengono farcite con ingredienti di alta qualità e combinazioni uniche: verdure grigliate, mortadella-pecorino-granella di pistacchi, crudo-grana-rucola oppure pomodorini-mozzarella di bufala-acciughe del cantabrico.

Attualmente la Bodega de Lopez è alla ricerca di una persona da inserire nello staff, che abbia buone capacità di apprendimento e buone doti comunicative. Per candidarsi, è possibile portare un curriculum direttamente al locale.

La “Bodega de Lopez” si trova a Biella, in via Lorenzo Delleani 23.

Orari: dal martedì al venerdì (dalle 7:00 alle 22:00) – sabato e domenica (dalle 8:00 alle 22:00).

Pagina Facebook: www.facebook.com/bodegadelopez

Pagina Instagram: www.instagram.com/bodegadelopez

Contatti: Tel. 391 7031471