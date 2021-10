Climb Runners di scena al Trail Oasi Zegna, la cronaca di Enzo Mersi della gara

Giornata all'insegna del Trail Oasi Zegna a Trivero, con percorsi di 16, 30 e 60 km nella selvaggia Valsessera. Climb Runners in massa e a dominare nella gara più corta con la vittoria del duo Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto.Completa il podio Emanuele Comerro.11° posto per Andrea Nevolo, 12° Luca Arnodo, 18° assoluta e prima donna Angelica Bernardi, ventesima e seconda donna Margherita de Giuli, 26° il sempreverde Giovanni Bernardi, 36 Agata Bernardi, sesta donna e al 175° posto la debuttante Agnese Spennacchio, alla sua prima gara in carriera!

In gara anche Luca Alciato che non conclude la gara per un piccolo malore! Ti aspettiamo alla prossima gara più forte che mai! Forza! Nella 30 km giornata no per Alessandro Ferrarotti, costretto al ritiro quando era in terza posizione. Da cancellare in fretta in vista dei prossimi appuntamenti! La nostra Martina invece la finisce al 95° posto, 18° donna! Nella 60 km Bravo Luca Grometto, diciottesimo e sempre grintoso e a manetta! L'entusiasmo, lo spirito di squadra sta facendo molto, gara dopo gara questi giovani dimostrano che il lavoro paga, sempre!