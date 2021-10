Calcio, capolista cade e la Biellese sogna la Serie D: Rizzo rinnova

La capolista cade e la Biellese sogna la Serie D. Domenica infuocata nel penultimo turno di campionato, con l'RG Ticino che cede 2 a 1 in casa col Borgovercelli: ad assistere al clamoroso risultato finale la Biellese, che ha osservato un turno di riposo, in attesa del rush finale.

All'ultima giornata, infatti, i lanieri saranno obbligati a vincere, approfittando dello stop del Ticino. L'unico ostacolo: l'LG Trino, uscito vittorioso dal campo del Varallo. Intanto la società bianconera ha rinnovato ufficialmente il rapporto di collaborazione con Alberto Rizzo e Martin Pellerei per la prossima stagione, nei ruoli di allenatore della prima squadra e della Juniores.

Risultati del 10° turno

Borgaro Nobis vs Atletico Torino 2-1

Dufour Varallo vs LG Trino 1-3

Lucento vs Aygreville 1-2

Oleggio vs Pro Eureka 0-2

RG Ticino vs Borgovercelli 1-2

Classifica

RG Ticino 23

La Biellese 22

Borgovercelli 20

LG Trino e Aygreville 15

Pro Eureka e Borgaro Nobis 13

Oleggio 10

Lucento 5

Atletico Torino 3

Dufour Varallo 2