Alagna: Ecco i partner della Monte Rosa SkyMarathon 2021

Dopo due edizioni di grande successo e un vuoto lasciato dal blocco del 2020, la gara più alta d’Europa, la Monte Rosa SkyMarathon, è pronta a ripartire il 19 giugno 2021 ad Alagna Valsesia (VC), con la partecipazione di atleti da 39 paesi. Oggi, gli organizzatori sono anche entusiasti di annunciare i loro partner che supportano gli eventi. La gara riunisce molti valori e concetti abbracciati dai nostri partner. Ha, infatti, dato vita allo skyrunning ed è la gara più alta d’Europa, raggiungendo la vetta del Monte Rosa a 4.554m. Incarna perfettamente il concetto originale di questo sport: veloci e leggeri, l’alta quota, la vetta della montagna e ritorno, ghiacciai e nevai, terreno ripido e tecnico. Ad affiancare i 35 km e 7000m di dislivello complessivi della Monte Rosa SkyMarathon, c’è l’AMA VK2, un doppio Vertical Kilometer® che raggiunge 3.260m di altitudine in un percorso di sola salita.

Quest’anno, SCARPA, leader mondiale nelle calzature ad alte prestazioni, è partner degli eventi. Con una lunga storia immersa nelle montagne, l’azienda di famiglia produce calzature per alpinismo, trekking, escursionismo, arrampicata, sci e alpine running – un abbinamento perfetto per il Monte Rosa. Leggenda dello skyrunning, Marco De Gasperi, Brand Manager SCARPA, commenta:

“SCARPA è orgogliosa di iniziare una partnership con la gara che in assoluto rappresenta l’emblema e le origini dello skyrunning. L’obiettivo dell’azienda di crescere nel settore del trail running diventa una strategia vincente legandosi ad eventi di rilevanza internazionale, e la Monte Rosa SkyMarathon rappresenta un tassello importante per raggiungerlo.”

Con il loro appassionato supporto, diamo ancora una volta il bentornato a Cimberio, azienda italiana, leader mondiale di componenti e valvole in ottone per sistemi domestici e commerciali, la cui missione si basa su valori che si estendono allo sport, alle questioni sociali e alle montagne e agli alpinisti di Alagna.

Sempre con noi, BUFF®, l’originale marchio spagnolo di copricapi multifunzionali, fornirà ai 500 partecipanti della Monte Rosa SkyMarathon un tubolare BUFF® unico e appositamente progettato con un design artistico del Monte Rosa in tutto il suo splendore. I partecipanti all’AMA VK2 riceveranno una fascia con lo stesso design. Il personale e i volontari indosseranno una mascherina tubolare BUFF® con filtro incorporato che soddisfa gli standard delle maschere chirurgiche per conformarsi alle normative Covid.

Gli organizzatori sono lieti di accogliere a bordo Suunto, la società finlandese fondata oltre 80 anni fa, leader mondiale negli smartwatch tecnologici per lo sport caratterizzati da precisione, robustezza, affidabilità e design. Suunto premierà con un Suunto 9, un orologio GPS ultra resistente con batteria eccezionale vita, le squadre vincenti maschili e femminili della SkyMarathon e i vincitori dell’AMA VK2.